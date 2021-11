Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Hofmarkstraße mit der Heimgartenstraße in Planegg hat sich ein 57-Jähriger am Samstagvormittag leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 11 Uhr war der Münchner auf der Hofmarkstraße unterwegs und missachtete die Vorfahrt eines von rechts aus der Heimgartenstraße kommenden 56-jährigen Lastwagenfahrers. Dadurch kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der sich der Autofahrer leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 14 000 Euro. Das Auto des 57-Jährigen aus München war nicht mehr fahrbereit und musste infolge des Zusammenstoßes abgeschleppt werden.