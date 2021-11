Die von diesem Mittwoch an geltenden, strengeren Corona-Regeln im Veranstaltungsbereich zeitigen auch in Planegg bereits ihre Konsequenzen: Zwei Veranstaltungen der Musikschule Planegg-Krailling finden jetzt unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, es werden Videos aufgezeichnet und anschließend auf der Homepage veröffentlicht: Das betrifft das Mittwochskonzert der Musikschule am 24. November sowie das Adventskonzert in St. Elisabeth am Freitag, 26. November. Das Vorweihnachtskonzert des Gospelchors St. Lukas im Kupferhaus findet dagegen am Sonntag, 28. November, mit Publikum statt - unter 2-G-plus-Bedingungen. Da nur 25 Prozent der Plätze belegt werden dürfen, ist es jedoch bereits ausverkauft.