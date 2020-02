Dienstag, 10.15 Uhr, am Bavariafilmplatz in Grünwald. Ein FDP-Mitglied schaut aus seinem Bürofenster, vor dem FDP-Wahlplakate stehen, die er selbst am Tag davor aufgehängt hat. Deshalb findet er es höchst verdächtig, als er einen älteren Herrn beobachtet, der eine kleine Trittleiter dabei hat, auf diese steigt und alle drei Doppelplakate entfernt. Da der Beobachter gerade in einer Telefonkonferenz ist, kann er nicht rauslaufen und den Täter auf frischer Tat ertappen, er macht jedoch mit seinem Handy schnell drei Fotos. Diese zeigen einen Mann in schwarzem Mantel und mit schwarzer Schiebermütze, der sich gerade mit einer Trittleiter in den Händen entfernt.

Die Fotos des Plakatdiebs wurden sofort herumgezeigt und verschickt an diverse alteingesessene Grünwalder, unter anderem Menschen, die im Rathaus in der Verwaltung arbeiten, so Maria-Theresia von Seidlein, Schatzmeisterin der Grünwalder und der Kreis-FDP. Alle waren sich sicher, dass es sich bei dem abgebildeten Mann um einen 84-jährigen ehemaligen CSU-Politiker handelt, der einst Büroleiter von Franz Josef Strauß und Staatssekretär im Verkehrsministerium war und noch bis 2014 im Grünwalder Gemeinderat saß. Da man also den Dieb erkannt zu haben meinte, erstattete man bei der Polizei Anzeige gegen ihn. Die Polizei bestätigt dies, ohne den Namen zu nennen.

"Eine gewisse Ähnlichkeit gibt es."

"Natürlich hab ich's nicht gemacht", sagt dagegen der Beschuldigte am Telefon auf Nachfrage. Er habe auch sofort eine Gegenanzeige wegen Verleumdung erstattet. "Am Dienstag war ich bis 15 Uhr im Pyjama zu Hause, das kann meine Frau bestätigen", sagt er. Dann erst habe er das Haus verlassen und seine Frau zur Physiotherapie gefahren. Die Leiter, die er besitze, habe er seit Wochen nicht mehr aus dem Keller geholt. Die Polizei sei bei ihm gewesen, er habe auch die besagten Fotos gesehen. "Eine gewisse Ähnlichkeit gibt es", sagt er. "Es handelt sich mindestens um eine Verwechslung. Es muss einen Doppelgänger geben. Das Gesicht sieht man ja auch gar nicht."

Es könne aber auch mehr dahinter stecken, deutet er an. "Heute kann man ja Fotos leicht fälschen", sagt der 84-Jährige. "Kennen Sie meinen Werdegang?", fragt er noch. "Wenn ich als pensionierter Staatssekretär so etwas machen würde, das wäre ja wohl etwas." Außerdem habe er eine Operation gehabt und gehe am Stock, daher klettere er sicher nicht auf Leitern.

Grünwalds Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU) hat die Fotos auch gesehen: "Das ist er nicht", sagt er über die angeblich identifizierte Person. Er bestätigt ebenfalls, dass der Betroffene körperlich inzwischen etwas gebrechlich sei. Natürlich müsse man Sachbeschädigungen streng nachgehen, sagt Neusiedl. Auch CSU-Plakate seien vor dem Gymnasium verschwunden. Da werde man ebenfalls Anzeige erstatten. "Man muss aber vorsichtig sein, um nicht in den Verdacht der Verleumdung zu kommen", betont er Bürgermeister.

Die FDP beklagt den Verlust von insgesamt vier Doppelplakaten am Bavariafilmplatz und in der Gabriel-von-Seidl-Straße. "Weiterhin wurden alle FDP-Plakate von den gemeindlichen Plakattafeln, die wir am Samstag und am Sonntag aufgeklebt hatten, abgerissen. Wir vermuten, dass dies ebenfalls das Werk des abgelichteten Plakaträubers war," sagt von Seidlein. Wohin der Dieb die Plakate geschafft habe, habe der Zeuge nicht sehen können. Man vermute, dass er sie in ein in der Nähe geparktes Auto gebracht hat.