Keine Wiesn, keine sexuellen Übergriffe? Nein, so stimmt das nicht. Darauf macht die Aktion "Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen" aufmerksam, auch im Landkreis München. So ist Landrat Christoph Göbel (CSU) ein prominenter Unterstützer, der auf Plakaten zu sehen sein wird mit dem Satz: "Ob mit oder ohne Wiesn, in München ist kein Platz für sexuelle Übergriffe." Rund 170 Plakate werden an öffentlichen Werbetafeln im Landkreis angebracht, weitere 400 werden an die Kommunen verteilt und etwa in Bussen zu sehen sein. Der Kreisjugendring München-Land unterstützt die Kampagne und hängt Plakate in seinen Jugendtreffs aus. "Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Frauen hat keine Saison, sie findet ganzjährig statt", heißt es in einer Mitteilung der Aktion.