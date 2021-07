Um die Impfquote weiter zu steigern, haben Stadt und Landkreis München gemeinsam mit dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) für das Wochenende eine Impfaktion organisiert. So richten die Impfzentren von Stadt und Kreis bei der Zukunftskonferenz "München 2040" am Samstag, 17. Juli, zwei Anlaufstellen in München für impfwillige Besucher ein. Ohne Voranmeldung können sich diese von 11 und 17 Uhr am Kulturzentrum Backstage, Reitknechtstraße 6, und an der Katholischen Akademie Schwabing, Mandlstraße 23, immunisieren lassen. Zur Verfügung stehen die Vakzine von Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson. Ersteres darf auch an Jugendliche ab zwölf Jahren verabreicht werden. Wer 18 Jahre und älter ist, kann zwischen beiden Impfstoffen wählen. Die Jugendlichen können frei wählen, ob sie zur Zweitimpfung in das Impfzentrum Haar oder in das Impfzentrum an der Messe Riem gehen. Wer sich am Samstag impfen lassen möchte, muss ein Ausweisdokument, den Impfpass sowie das Aufklärungsmerkblatt und die Anamnese/Einwilligungserklärung mitbringen.