Die Stadt Unterschleißheim beteiligt sich an einem Städtewettbewerb, bei dem gewinnt, wer sich am meisten installierte Photovoltaik-Leistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zulegt. Die Organisation Fossil Free Karlsruhe steuert die bundesweite "Challenge" mit Unterstützung der Parents for Future Germany und Fridays for Future Germany. Der Wettbewerb findet in zwei Kategorien statt: Großstädte ab 100 000 Einwohnern und Städte mit bis zu 100 000 Einwohnern. Als Startwerte werden die installierte Photovoltaik-Leistung in Kilowatt-Peak pro Einwohner sowie die Einwohnerzahl am Stichtag 31. Dezember 2020 zugrunde gelegt. Der Wettbewerb endet, sobald die erste Großstadt mit einem Mindeststartwert von 0,1 Kilowatt-Peak pro Einwohner ihre installierte Leistung verdoppelt hat. Es gewinnt dann allerdings die Stadt, die im Wettbewerbszeitraum die meiste Leistung pro Einwohner zugebaut hat. Unterschleißheim hat sich am 13. April 2021 mit 29 411 Einwohnern und 193 Kilowatt-Peak für die Städte-Challenge registriert. Informationen zum so genannten "Wattbewerb" gibt es auf https://faktor2.solar/. Das Ranking der Städte ist einsehbar unter https://plattform.wattbewerb.de/ranking.