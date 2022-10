Eine Kirche sollte im Idealfall ein Ort sein, an dem der Genius Loci mit dem Heiligen Geist identisch ist. Wenn an diesem Sonntag, 23. Oktober, das Vokalensemble "Singer pur" in der Pfarrkirche Neuried sein Konzertprogramm "Horizons - der Geist weht, wo er will" (Geisterfüllte Vokalmusik aus verschiedenen Kulturen) präsentiert, dann dürfte sich dort in jedem Fall ein spiritueller, musikalischer Zauber der besonderen Art entfalten. Was nicht nur am Repertoire wie "Komm, Heiliger Geist, Herre Gott" von Johann Sebastian Bach oder Veni Creator Spiritus (aus dem neunten Jahrhundert) und sublimen Musikstücken aus anderen Kulturkreisen liegt, sondern auch an der sängerischen Klasse des Sextetts, das heuer sein 30-jähriges Bühnenjubiläum feiert. Seit seinem Debütkonzert im März 1992 hat sich Singer Pur - in der ursprünglichen Besetzung fünf ehemalige Regensburger Domspatzen und eine Sopranistin - zu einer der international führenden A-cappella-Formationen entwickelt.

Von der Original-Besetzung, zu der damals der Bariton und Initiator des bekannten Konzerthauses in Blaibach, Thomas E. Bauer, gehörte, ist zwar nur noch Tenor Markus Zapp dabei - die Qualität des Ensembles, das unter anderem mit dem weltbekannten "Hilliard Ensemble" eine lange musikalische Zusammenarbeit pflegte und neben vielen anderen Auszeichnungen mehrere Echo-Klassik-Preise gewann, genügt nach wie vor höchsten Ansprüchen. Erst Anfang Oktober hat sich das Ensemble, dessen Besonderheit auch in der verführerischen Klangkombination - eine Frauenstimme, fünf Männerstimmen - liegt, den "Opus Klassik 2022" für die beste Chorwerkeinspielung ("Among Whirlwinds") in Berlin gewonnen. Neben Zapp gehören Claudia Reinhard, Sopran, Christian Meister, Tenor, Manuel Warwitz, Tenor, sowie Jakob Steiner, Bariton, und Felix Meybier, Bass, dem Ensemble an. Das Konzert in Neuried beginnt um 18 Uhr. Eintrittskarten können im Vorverkauf über München Ticket erworben werden.