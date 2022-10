Nicht zum ersten Mal in Ottobrunn: Gitarrenlegende Pepe Romero bei einem Auftritt im Wolf-Ferrari-Haus 2018.

Stargitarrist Pepe Romero gastiert am Wochenende in Ottobrunn. Neben seinem Auftritt im Wolf-Ferrari-Haus gibt der 78-Jährige auch zwei Workshops.

Der spanische Schriftsteller Gerardo Diego (1896 bis 1987), der auch ein bekannter Musikkritiker war, lässt sein Kurzgedicht "Die Gitarre" mysteriös-poetisch ausklingen: "La guitarra es un pozo con viento en vez de agua - Die Gitarre ist ein Brunnen, mit Wind anstelle von Wasser." Was auch immer das an Assoziationen auslösen mag, eines scheint klar: Aus rätselhafter Tiefe des Instruments lässt sich eine Vielfalt an Klängen hervorlocken, Melodien wehen und verwehen, beleuchten die Welt von vielen Saiten.

Spanien ist das Land der Gitarre und Pepe Romero ist eine Legende unter den spanischen Gitarristen. An diesem Wochenende kommt der 1944 im andalusischen Málaga geborene Virtuose (der im Teenageralter seine damals franquistisches Heimat verlassen hat und mit der Familie in die USA emigriert ist) nach Ottobrunn und gibt dort ein Konzert. Für den 78-Jährigen ist es nicht der erste Auftritt bei den "Ottobrunner Konzerten". Der Musiker, der zahlreiche Größen der Szene geprägt und unter anderem im Weißen Haus und vor dem Papst konzertiert hat, war schon als Solist und mit "Los Romeros" zu Gast im Wolf-Ferrari-Haus.

"Ein Weltstar", schwärmt Johannes Tonio Kreusch, selbst klassischer Gitarrist und einer der künstlerischen Leiter der Konzertreihe. Er freut sich besonders, dass dieser große Künstler bei zwei Meisterkursen am Samstag sein Wissen weitergibt - und auch nach dem Konzert am Sonntag im persönlichen Meet-the-Artist-Gespräch den Fans zur Verfügung steht. Romero, den es auszeichnet, auf unaufgeregte Art höchste Intensität zu schaffen, ist hier als Talkpartner im intimen Ambiente zu erleben. Ja, die Gitarre. Wenn Romero über sie spricht, ist das wie eine Liebeserklärung: "Sie vermag es, den Menschen im tiefsten Innern auf magische Art und Weise zu berühren."

Das Meisterkonzert mit Pepe Romero findet am Sonntag, 23. Oktober, im Wolf-Ferrari-Haus statt, Beginn ist um 20 Uhr; bereits am Samstag, 22. Oktober, gibt er zwei Workshops (bei denen eine passive Teilnahme noch möglich ist). Weitere Informationen und Karten über www.ottobrunner-konzerte.com und www.wfh-ottobrunn.de.