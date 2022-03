Für manche Menschen ist die Musik vom Johann Sebastian Bach der beste Beweis, dass es doch einen Gott gibt. Der Verein Musica Sacra Planegg-Krailling veranstaltet an diesem Sonntag, 27. März, ein Passionskonzert in der Pfarrkirche St. Elisabeth Planegg, bei dem zwei besonders schöne Werke des großen Komponisten auf dem Programm stehen: die Kantate "Am Abend desselbigen Sabbats" und die Motette "Der Geist hilft unser Schwachheit auf". Dazu wird noch das "Stabat Mater" von Joseph Gabriel Rheinberger erklingen. Es musizieren das Collegium Vocale Planegg, das Barockorchester Concerto München und Solisten unter Leitung von Maximilian Betz. Das Barockorchester "Concerto München" setzt sich aus jungen Interpreten der Alten-Musik-Szene zusammen, die auf barocken Originalinstrumenten spielen. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Kohler in Planegg sowie für 25, 18 oder zehn Euro an der Abendkasse. Die Besucherzahl ist begrenzt.