Am 26. Mai erodiert die politische Landschaft im Landkreis München und es wird deutlich, wie sehr sich die Kräfteverhältnisse verschoben haben: Die SPD erreicht bei der Europawahl in den 29 Städten und Gemeinden gerade einmal zehn Prozent - in einem Landkreis, der einmal eine Hochburg der Sozialdemokraten war und in dem im Jahr 2008 mit Johanna Rumschöttel eine Genossin die Stichwahl gegen den amtierenden Landrat Heiner Janik von der CSU gewinnen konnte.

Zehn Prozent für die SPD und zugleich sensationelle 23,8 Prozent für die Grünen, die sich anschicken, zur neuen Volkspartei zu werden - den einen laufen die Menschen begeistert zu, den anderen läuft die Vorsitzende davon. Es ist für die Sozialdemokraten im Landkreis bis in den November hinein ein "Annus horribilis", ein einziges Jahr des Schreckens. Geprägt von internen Streitereien und Querelen, die im April darin münden, dass Bela Bach den Kreisvorsitz aufgibt, den sie Anfang 2015 übernommen hat.

Detailansicht öffnen Bela Bach zieht als Nachrückerin in den Bundestag ein, obwohl sie ihre politische Karriere eigentlich schon beendet hatte. (Foto: Claus Schunk)

Es ist ein Rückzug auch aus persönlicher Enttäuschung heraus. Zwei Mal hat die heute 29-jährige Planeggerin für den Bundestag kandidiert, immer auch protegiert etwa von der Vorsitzenden der Bayern-SPD, Natascha Kohnen, die Bach als "größtes politisches Talent" der Sozialdemokratie im Landkreis bezeichnet hat. Doch zwei Mal hat sie trotz guter Ausgangspositionen den Sprung nach Berlin nicht geschafft. Ihre bundespolitische Karriere erklärt sie im April selbst für beendet.

Daraufhin entbrennen innerhalb des SPD-Unterbezirks München-Land interne Personaldebatten, flankiert von persönlichen Angriffen und schmutzigen Tricks - vor allem zwischen der stellvertretenden Landrätin Annette Ganssmüller-Maluche und Natascha Kohnen. Ganssmüller-Maluche erklärt zuerst ihre Bereitschaft für die Kandidatur um den Kreisvorsitz, allerdings nur, wenn es keine Gegenkandidatur gebe. Darauf hin präsentiert Kohnen intern - unterstützt von Putzbrunns Bürgermeister Edwin Klostermeier und der Fraktionssprecherin im Kreistag Ingrid Lenz-Aktas - einen eigenen Personalvorschlag: Der bisher im Kreisverband eher unbekannte Ottobrunner Florian Schardt soll die Partei künftig führen.

Detailansicht öffnen Claudia Köhler und Markus Büchler vertreten den Landkreis als Abgeordnete der Grünen im Maximilianeum. (Foto: Claus Schunk)

Wer in dem Tableau für den gesamten Vorstand nicht auftaucht, ist Annette Ganssmüller-Maluche. Was folgt sind tagelange interne Debatten, moderiert vor allem von Florian Schardt, der versucht, die Wogen zu glätten und Annette Ganssmüller-Maluche wieder einzubinden. Am Ende steht ein Kompromiss, den die Mitglieder Anfang Juni auf dem Parteitag einstimmig und ohne große Debatten auch billigen: Schardt wird zum neuen Vorsitzenden gewählt, Ganssmüller-Maluche zur Stellvertreterin.

Wer gedacht hätte, mit dieser Volte hätte sich die Aufregung für die Sozialdemokraten gelegt, musste sich aber eines Anderen belehren lassen. Am 12. November tagt der Gewerkschaftstag der Eisenbahner- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Die Eisenbahner wählen den Nürnberger Martin Burkert zum stellvertretenden Vorsitzenden - einen Bundestagsabgeordneten der SPD. Damit setzt sich ein Prozess in Gang, der enorme Auswirkungen auf die Kreis-SPD und vor allem auf Bela Bach hat: Denn die Planeggerin ist erste Nachrückerin auf der Liste der Bayern-SPD und mit der Wahl Burkerts, der sein Mandat aufgibt, plötzlich Bundestagsabgeordnete. Erstmals seit 2009 entsendet die SPD im Landkreis wieder einen Parlamentarier nach Berlin. So gesehen findet das Schreckensjahr für die Partei noch ein gutes Ende.

Detailansicht öffnen Christoph Göbel weiß um seine Zugkraft für die CSU. (Foto: Claus Schunk)

Für die Grünen hingegen ist 2019 - wie schon 2018 - ein Jahr, in dem sie vor Kraft kaum laufen können. Das Ergebnis bei der Europawahl ist die Fortsetzung des Triumphs bei der Landtagswahl acht Monate zuvor. Seitdem ist die Partei mit gleich zwei Abgeordneten - Markus Büchler aus Oberschleißheim und Claudia Köhler aus Unterhaching - im Maximilianeum vertreten. Die Popularität der beiden hilft wie auch das Ansehen des Fraktionschefs im Bundestag, Anton Hofreiter, und der ohnehin positive Trend für die Partei dabei, den Kreisverband neu auszurichten. Anders gesagt: Die Menschen rennen den Grünen die Bude ein. Weit mehr als 600 Mitglieder hat der Kreisverband mittlerweile, doppelt so viele wie vor sechs Jahren. Er richtet alles auf die Kommunalwahl im kommenden Jahr aus. Dann wollen die Grünen die SPD als zweitstärkste Kraft im Kreistag ablösen. Allerdings dämpfen einige Personaldebatten die Stimmung: Mehrere Gemeinderäte, darunter langjährige Aktive wie Christa Helming und Gertraud Schubert aus Unterhaching, kehren der Partei den Rücken. Teils frustriert über die politische Ausrichtung, teils weil sie bei Listenaufstellungen nicht berücksichtigt worden sind.

Dass die Grünen nicht gleich Platz eins bei der Kreistagswahl als Ziel ausgegeben haben, liegt auch an der Popularität eines Mannes, der parteiübergreifend respektiert wird und omnipräsent agiert. Landrat Christoph Göbel (CSU) ist es auch zu verdanken, dass der Kreistag des Landkreises als sehr konstruktives und lösungsorientiertes Gremium wahrgenommen wird. Aufsehen erregt Göbel vor allem mit seiner Entscheidung, auf der B 471 im östlichen Landkreis ein Lkw-Fahrverbot anzuordnen. Faktisch ist dies zwar nur ein symbolischer Akt, da der Landkreis dieses nicht durchsetzen kann, weil es aufgrund der überörtlichen Bedeutung der Straße der Zustimmung der Regierung von Oberbayern bedarf. Einen Nerv trifft Göbel damit aber allemal.

Wie sehr er damit beim Wähler ankommt, wird sich bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 zeigen. Auf die vor allem die SPD gespannt vorausblickt.