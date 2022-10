Unter den Nerds der Tech-Giganten gilt Papier zwar schon lange als uncool und auch die Zeitungsleser greifen allmählich immer seltener zur Print-Ausgabe. Als alltäglicher und vielseitig verwendbarer Werkstoff ist es freilich in unserer Gesellschaft noch immer enorm wichtig und kann überdies auch als Inspirationsquelle dienen - sogar für durchaus coole und einfallsreiche Kunst. Die Künstlerinnen der Gruppe "Artso" zeigen jetzt jedenfalls in einer abwechslungsreichen Schau im Landratsamt München allerlei Arbeiten, die in der schöpferischen Auseinandersetzung mit Papier entstanden sind: von kleinen Figuren bis hin zu großformatigen Plastiken, von Zeichnungen bis hin zu Collagen oder Scherenschnitten.

Da sind Models aus Zeitungspapier zu entdecken, eine Zwergenarmee aus Reispapier oder Gemälde auf Papier, die sich auch thematisch wieder dem Papier widmen, sowie ein Kopf mit Salatblättern statt Haaren. "Artso" ist eine von ehemals sechs Künstlerinnen-Gruppen, die aus dem Projekt ZAK 2020 - Zukunftswerkstatt Arbeitskreis Künstlerinnen aus dem Landkreis München - entstanden sind. Zu ihr gehören Trudy Dorn, Friederike Hofmann, Hermine Hohenegger, Gisela Jennes, Andrea Keinert, Anni Nitschke, Uta Riess, Antje Schleicher, Birgitt Storch, Banu Theis-Baydur, Christine Weidlich sowie Ingrid Wilsdorff, die alle ihre Werke jetzt im Landratsamt präsentieren. Bei der Ausstellungseröffnung dankte der stellvertretende Landrat Otto Bußjäger (Freie Wähler) den Künstlerinnen, dass sie "Farbe und Leben in den sonst etwas eintönigen Verwaltungsbau bringen".

Die Werkschau ist bis einschließlich 10. November jeweils montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags auch von 14 bis 17.30 Uhr in den verschiedenen Stockwerken des Gebäudeteils A im Landratsamt München zu sehen. Der Eintritt ist frei.