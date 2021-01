Die FDP im Kreistag fordert, Corona-Schnelltest für alle Besucher von Alten- und Pflegeheimen im Landkreis München anzubieten. Diese sollten wenn möglich direkt an der Einrichtung selbst erfolgen; wenn dies nicht möglich sei, so die Kreisräte Katharina Diem, Michael Ritz und Manfred Riederle, sollten in allen Corona-Testzentren im Landkreis Schnelltests angeboten werden. Die Schnelltests sollen dem Willen der Liberalen nach in allen Testzentren erfolgen und zwar "unabhängig von der Wohnsitzgemeinde"; zudem soll jeder Besucher eines Alten- oder Pflegeheims, eines Krankenhauses, einer betreuten Wohngemeinschaft oder ähnlicher Einrichtungen eine kostenlose FFP2-Maske erhalten. Diese sollen an den Einrichtungen selbst getragen werden.

Von den kostenfreien Schnelltests versprechen sich die Liberalen einen "wirksamen Schutz" vor der Ausbreitung der Pandemie; gerade in Alten- und Pflegeheimen sie dies angesichts der hoch vulnerablen Gruppen notwendig. Zudem könne so sichergestellt werden, dass weiterhin die "unentbehrlichen Besuche von nahen Kontaktpersonen" sichergestellt werden. "Eine Refinanzierung über Landes- und Bundesmittel sowie Kostenbeteiligung durch Krankenversicherungsträger ist im Rahmen des Möglichen anzustreben", heißt es in dem Antrag weiter. Wichtig sei zudem, dass die Übermittlung der Schnelltest-Ergebnisse "schnellstmöglich" erfolgt.