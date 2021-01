Im Seniorenzentrum am Schlossanger in Höhenkirchen-Siegertsbrunn ist ein weiterer Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit erhöht sich nach aktuellem Stand die Gesamtzahl der Infizierten unter Bewohnern und Mitarbeitern in der Einrichtung auf zehn. Vor einer Woche hatte es im Seniorenzentrum einen ersten Corona-Ausbruch gegeben, die Heimleitung leitete daraufhin Schutzmaßnahmen ein. Täglich erfolgen Schnelltests. Anfang vergangener Woche wurden alle infizierten Bewohner in einen Quarantänebereich verlegt. Alle positiv getesteten Bewohner seien wohlauf, hieß es am Sonntag aus dem Heim. An diesem Montag, 18. Januar, ist eine weitere PCR-Reihentestung vorgesehen.

Über das Wochenende hat das Landratsamt 222 dokumentierte Neuansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Besonders stark war der Anstieg von Freitag auf Samstag mit 123 Infektionen, am Sonntag kamen noch einmal 99 neue Fälle hinzu. Akut infiziert waren am Sonntag im Landkreis 639 Menschen (Samstag: 575). Die Sieben-Tage-Inzidenz ist indes leicht zurückgegangen. Meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstag noch einen Wert von 123,3 je 100 000 Einwohner binnen einer Woche nach 112,1 am Freitag, lag der mit 117,6 wieder unter dem Niveau vom Samstag. Die Zahlen sind nach einer technischen Störung im Landratsamt nach wie vor mit Vorsicht zu genießen. Seit Ausbruch der Pandemie wurden insgesamt 9979 Ansteckungen mit dem Virus nachgewiesen, die Zahl der statistisch Genesenen liegt bei 9185. Seit 26. März wurden 155 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet.