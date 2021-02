Die Zahl der Corona-Toten im Landkreis München hat sich erneut erhöht: Weitere vier Frauen und ein Mann im Alter von Ende 70 und Anfang 90 sind in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, zwei weitere Landkreisbewohner sind bereits vor mehreren Wochen in Münchner Kliniken gestorben, was dem Gesundheitsamt erst am Montag gemeldet wurde. Drei der Betroffenen lebten zuletzt in verschiedenen Pflegeeinrichtungen im Landkreis München, vier starben im Krankenhaus. Laut Landratsamt waren diverse Vorerkrankungen bekannt.

Damit sind seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr insgesamt 211 Todesfälle zu beklagen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind im Landkreis 26 Neuinfektionen mit dem Coronavirus dazu gekommen, allein fünf davon in Pullach. Seit Meldung des ersten Falls im Februar 2020 haben sich insgesamt 10 697 Menschen angesteckt, aktuell sind 264 Personen infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Gesundheitsamt am Montagnachmittag mit 51,93 an. Der vom Robert-Koch-Institut (RKI) errechnete Wert lag in der Früh mit 58,5 noch etwas höher.

Die Universität der Bundeswehr in Neubiberg unterstützt seit ein paar Tagen mit 18 Soldatinnen und Soldaten Pflegeeinrichtungen im Großraum München. Konkrete Aufgabe der Einheit ist es, das Pflegepersonal in den Heimen bei Corona-Tests zu entlasten. Laut einer Pressemitteilung ist seit Montag ein zweites Kontingent mit zwölf Soldaten im Einsatz und wird ebenfalls in Senioreneinrichtungen vor allem im Landkreis München, unter anderem in Neubiberg, bei Corona-Tests helfen.