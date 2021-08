Das Infektionsgeschehen im Landkreis nimmt rasant an Fahrt auf: Laut Landesgesundheitsamt wurden übers Wochenende bei 153 Menschen Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen (Stand: Sonntag, 8 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 62,9 am Freitag auf 66,3 am Sonntag gestiegen. Seit Sonntag gelten strengere Corona-Regeln: Es dürfen sich maximal zehn Menschen aus drei Haushalten treffen, plus Genesene und Geimpfte sowie unter 14-Jährige. Bei privaten Feiern wie Hochzeiten sind 25 Personen innen und 50 draußen zulässig, Geimpfte und Genese werden nicht mitgezählt