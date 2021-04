Von diesem Samstag, 24. April, an gelten im Landkreis München, der seit einer Woche über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 150 liegt (Stand: Freitag), nach Einführung der bundesweiteren Notbremse strengere Corona-Regeln. Im Einzelhandel ist nur noch das Prinzip "Click and collect" in nicht lebensnotwendigen Geschäften möglich - also bestellen und abholen. Bei körpernahen Dienstleistungen wie dem Friseurbesuch ist ein negativer Corona-Test vorzulegen: entweder ein PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, oder ein Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Zudem gilt eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr; Ausnahmen sind etwa nur in Notfällen, bei beruflichen Tätigkeiten, Begleitung von Sterbenden oder der Versorgung von Tieren möglich.