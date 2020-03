Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Landkreis München geht weiter nach oben. Das Landratsamt meldete am Montagmittag 279 bestätigte Fälle. Damit sind seit Sonntag 33 Fälle dazugekommen, was die Kreisbehörde nach eigenen Angaben auch auf die zunehmenden dezentralen Tests in vielen Städten und Gemeinden zurückführt. So wurden bislang 13 Stationen eingerichtet. Solche lokalen Zentren gibt es derzeit in Garching, Grünwald, Haar, Hohenbrunn, wo auch Patienten aus Grasbrunn und Putzbrunn getestet werden, sowie in Kirchheim, das für Aschheim und Feldkirchen ebenfalls zuständig ist, in Oberhaching, Pullach (inklusive Baierbrunn, Sauerlach, Straßlach-Dingharting), Unterföhring, Unterhaching und in Unterschleißheim, wo sich die Teststation ebenso um Bürger aus Oberschleißheim kümmert. In allen weiteren Orten sind nach Angaben des Landratsamtes aktuell neue Stationen in der Planung. Die Statistik weist bei den positiv auf den Coronavirus getesteten folgende Fallzahlen aus: Aschheim 3, Aying 4, Baierbrunn 9, Brunnthal 2, Feldkirchen 3, Garching 13, Gräfelfing 13, Grasbrunn 3, Grünwald 24, Haar 16, Höhenkirchen-Siegertsbrunn 4, Hohenbrunn 6, Ismaning 23, Kirchheim 12, Neubiberg 13, Neuried 4, Oberhaching 16, Oberschleißheim 6, Ottobrunn 16, Planegg 3, Pullach 8, Putzbrunn 4, Sauerlach 2, Schäftlarn 7, Straßlach-Dingharting 1, Taufkirchen 12, Unterföhring 13, Unterhaching 16, Unterschleißheim 23.