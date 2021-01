Im Vergleich mit der Vorwoche hat sich das Infektionsgeschehen im Landkreis München etwas entspannt, allerdings bewegen sich die Zahlen weiterhin im mittleren zweistelligen Bereich. Nach 22 Ansteckungen am Samstag meldete das Landratsamt am Sonntag 41 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Eine Woche zuvor waren es über das gesamte Wochenende noch insgesamt 222 dokumentierte Ansteckungen gewesen; allerdings hatte das Landratsamt zu diesem Zeitpunkt noch mit einer Datenpanne zu kämpfen, die auch zu Dubletten in den Datensätzen geführt hatte. Die meisten Neuansteckungen am Wochenende gab es jeweils in Pullach und Unterschleißheim (acht) sowie in Feldkirchen (sieben). Ansonsten verteilte sich das Infektionsgeschehen nahezu über den gesamten Landkreis, in lediglich fünf Gemeinden gab es keine neuen Fälle. Stand Sonntagmittag waren 566 Menschen akut infiziert.

Ein rückläufiger Trend ist auch bei der wichtigen Sieben-Tage-Inzidenz zu erkennen. Lag diese am Freitag nach offiziellen Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) noch bei 140,4 ging sie über den Samstag (136,1) bis zum Sonntag auf 111,3 zurück. Das Landratsamt selbst allerdings gab den Wert am Sonntag nach eigenen Berechnungen etwas höher dann, demnach lag die Inzidenz bei 121,3. Leichte Differenzen zwischen den Werten des Landratsamtes und des RKI sind keine Seltenheit und liegen vor allem an den komplizierten Meldewegen und -zeiten und möglichen Doppelungen bei den Datensätzen.

Stand Sonntag erhöhte sich die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen im Landkreis auf 10 171, die der statistisch Genesen auf 9444. Seit dem 26. März wurden insgesamt 161 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung bestätigt.