Von Annette Jäger, Gräfelfing

An die 300 Menschen haben sich am Samstagnachmittag nach Schätzungen der Planegger Polizei auf dem Gräfelfinger Eichendorffplatz zu einer Versammlung getroffen, weil sie, so die Veranstalter um Hauptinitiator Thomas Langhof, in der Pandemie "ein Zeichen setzen" wollten für die Rechte der Kinder. Organisiert hat die Veranstaltung mit Medizinern und Wissenschaftlern eine Gruppe von Eltern, Erziehern, Lehrern und Pädagogen. Darunter Langhof, Deutschlehrer am Kurt-Huber-Gymnasium, der den Nachmittag moderierte. Schon zu Beginn der Pandemie hatte er Mahnwachen in Gräfelfing organisiert, bei denen die Einschränkung der Grundrechte kritisiert wurden.

Langhofs Gäste auf dem Podium betonten, keine Corona-Leugner zu sein. Sie kritisierten gleichwohl vehement, wie Langhof auch, Maßnahmen wie das Maskentragen für Kinder. Die Testpflicht in den Schulen bezeichneten sie als "unverhältnismäßig". Langhof sprach von der "außer Kontrolle geratenen Pandemie-Politik". Vor ihm hockte das Publikum mit Maske zu dritt oder zu viert auf Picknickdecken, vereinzelt mit gerecktem Plakat: "Lasst die Kinder wieder frei atmen, lernen, spielen" oder "Ich bin keine Laborratte". Filmemacherin Patricia Marchart zeigte als Gast ihren Dokumentarfilm "Lockdown Kinderrechte", in dem Psychiater, Mediziner, Neurobiologen davon berichteten, dass sich bei Kindern als Folge von Stress zunehmend Ängste und Depressionen oder Magen-Darm-Beschwerden zeigten.

Auf dem Gräfelfinger Podium saßen außerdem Professor Christian Schubert, Leiter des Labors für Psychoneuroimmunologie an der Universitätsklinik für Medizinische Psychologie Innsbruck, sowie Professor Andreas Sönnichen, Leiter der Abteilung für Allgemein- und Familienmedizin, Zentrum für Public Health, an der Medizinischen Universität in Wien. Beide kamen im Film zu Wort und beide haben in der Vergangenheit schon ein Ende der Corona-Maßnahmen gefordert. Gast war auch der Münchner Kinderarzt Steffen Rabe, unter anderem erfahren im Ausstellen von Attesten zur Befreiung von der Maskenpflicht.

Eine Versammlung, zu deren Bestandteil auch Rückschlüsse im Andeutungsmodus zählten. Faktische Einordnungen blieb dieser Nachmittag zuweilen schuldig. Eine Veranstaltung unter Gleichgesinnten.