Im Landkreis sind drei weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Bei den Toten handelt es sich um drei Frauen im Alter von Mitte 70 bis Anfang 90. Alle drei starben im Krankenhaus, zwei von ihnen lebten zuletzt in einer Pflegeeinrichtung. Bei allen Verstorbenen waren multiple Vorerkrankungen vorhanden. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit dem Coronavirus seit März vergangenen Jahres auf 155.

Landratsamt und Gesundheitsamt konnten auch am Montag die seit voriger Woche bestehenden Probleme bei der Übertragung der Corona-Daten infolge einer Systemumstellung nicht beheben. Die Zahlen sind also mit Vorsicht zu betrachten. So melden die Behörden von Sonntag auf Montag nur 19 dokumentierte Neuinfektionen; dies stellt einen der niedrigsten Werte der vergangenen Wochen dar. Aktuell sind demnach 304 Menschen im Landkreis infiziert. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen seit Ausbruch der Pandemie liegt bei 9501, die der statistisch Genesenen bei 9073. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird vom Robert-Koch-Institut (RKI) mit 123,3 angegeben.

Nach wie vor ist es den Behörden nicht möglich, die Fallzahlen nach den einzelnen Kommunen und Altersgruppen aufzuschlüsseln. Wegen der Softwareprobleme mussten bereits mehrmals Zahlen nachträglich korrigiert werden. Wann die Störung behoben wird, ist unklar.