Die Zahl der an Covid-19 Erkrankten im Landkreis steigt seit ein paar Tagen moderat, aber konstant. Seit vergangenem Wochenende sind 13 neue Fälle im Landkreis München hinzugekommen. Allein seit Mittwoch wurden dem Landratsamt weitere fünf Infektionen gemeldet. Damit wurden seit Meldung des ersten Falls im Landkreis München am 4. Februar mittlerweile insgesamt 1490 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Aktuell sind 28 Personen infiziert (Stand: Donnerstag, 13 Uhr), weil 1371 Personen als genesen gelten. Gestorben sind an der Infektionskrankheit bisher 91 Menschen. Die meisten Fälle gab es bisher in Unterhaching (170 Erkrankte) und Unterschleißheim (146), die wenigsten in Grasbrunn (13) und Straßlach-Dingharting (11). 188 Infizierte sind älter als 80 Jahre, 223 zwischen 60 und 79 Jahre alt. Die meisten Fälle gibt es bei unter den 35- bis 59-Jährigen (633), die wenigsten unter Kindern und Jugendlichen (72). Bei den 15-bis 34-Jährigen sind 374 erkrankt.