Die Senioren-Union der CSU München-Land sorgt sich um ältere Mitbürger in der Pandemie. "Wir sehen die erneuten Belastungen durch die verschärften Corona-Einschränkungen mit Sorge", sagte die Kreisvorsitzende der Senioren-Union, die Neurieder Altbürgermeisterin llse Weiß, nach der jüngsten Sitzung des Kreisvorstands, in der intensiv über die Situation älterer Bürgerinnen und Bürger vor allem in Alten- und Pflegeheimen intensiv diskutiert wurde. "Gerade in den Pflege- und Altenheimen geht es nicht nur um die medizinische, sondern auch um die soziale Versorgung - und die gewohnte, oft notwendige Zuwendung durch die Angehörigen ist jetzt wieder kaum mehr möglich."

Vor allem mit Blick auf die Einrichtungen der Altenbetreuung hält die Senioren-Union München- Land ein besonderes Augenmerk der Politik für notwendig. "Wenn es um die Verbesserung der Ausstattung von Einrichtungen geht, beispielsweise durch zusätzliche Raumluftfilter, sollte auch an die ältere Generation, insbesondere die Seniorinnen und Senioren in den Pflegeeinrichtungen, gedacht werden", unterstreicht Weiß weiter. "Jeder Beitrag zum Schutz und zur Verbesserung der schwierigen Lebenssituation älterer Mitbürger wäre zu begrüßen."