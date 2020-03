In den Kommunen des Landkreises München haben die ersten externen Teststationen für Corona-Verdachtsfälle am Dienstag ihren Betrieb aufgenommen. Damit sollen das Gesundheitsamt und die Hausärzte unterstützt werden. So hat die Gemeinde Unterföhring auf dem ehemaligen Eon-Gelände an der Bauhofstraße eine Teststation eingerichtet. Auch die Gemeinde Ismaning bietet mit den Hausärzten, der Freiwilligen Feuerwehr sowie der BRK-Bereitschaft auf dem Parkplatz am Sportpark Drive-in-Tests an. Der Andrang ist groß. Oberhaching will Mitte der Woche mit Tests beginnen, die auf dem Gelände des BRK bei der Feuerwehr stattfinden sollen. Von der Nutzung des alten Bahnhofsgebäudes ist die Gemeinde wieder abgerückt.

Für alle Stationen gilt allerdings: Getestet werden nur Personen, die zuvor vom Hausarzt bestimmt wurden und einen Termin haben. Patienten mit Symptomen müssen sich also zuvor telefonisch mit ihrem Hausarzt in Verbindung setzen. Wer ohne Terminvereinbarung an die Station kommt, wird fortgeschickt. Auch Haar errichtet derzeit ein Testzentrum, allerdings teilt das Rathaus mit, dass erst noch Ärzte und Labore koordiniert werden müssen, bevor der Betrieb starten kann. Gut angelaufen ist in der Gemeinde bereits der Einkaufsservice für Menschen aus der Risikogruppe oder in Quarantäne.

Spiel- und Sportplätze sind gesperrt

Unterdessen korrigiert das Landratamt die nachgewiesenen Corona-Fälle im Landkreis am Dienstagmittag auf 83. Veranstaltungen, die bislang noch nicht abgesagt wurden, sind inzwischen gestrichen. Das Rathaus Oberhaching ist von sofort an bis 19. April geschlossen, die Mitarbeiter sind nur noch telefonisch zu erreichen. Auch die Spielplätze und Sportanlagen sind bayernweit seit diesem Dienstag gesperrt. Die Kontrolle der Krisenmaßnahmen liegt bei den Kommunen. Daher wurden etwa in Haar an Spielplätzen Schilder angebracht, Bürgermeisterin Gabriele Müller hofft auf die Eigenverantwortung, Vernunft und Rücksichtnahme in der Bevölkerung. Man könne und wolle keine Kontrolleure neben Spielplätze stellen.

Die Volkshochschulen stellen teilweise um auf Online-Angebote. So bietet die VHS Südost diese Woche verschiedene Vorträge an, an denen man von zu Hause aus via Internet teilnehmen kann. Auch der Yogalounge Pullach hat nun Kurse per Livestream im Angebot.