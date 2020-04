Im Fokus der Corona-Krise stehen im Landkreis München weiterhin die Alten- und Pflegeheime. Wie Landrat Christoph Göbel (CSU) bei einer Video-Pressekonferenz am Mittwoch mitteilte, sind mittlerweile sieben Einrichtungen betroffen, insgesamt haben sich dort 77 Bewohner mit dem Virus infiziert. "Das überragende Thema ist nach wie vor auch bei uns die fehlende Schutzausrüstung, die wir in diesen Einrichtungen, aber auch an den Teststationen und in den Arztpraxen benötigen", sagte Göbel.

Der Landkreis hat daher zusätzlich zu dem Material, das vom Freistaat kommt, Bestellungen aufgegeben. Das Angebot bei seriösen Anbietern hält sich allerdings in Grenzen. Das Problem der fehlenden Atemschutzmasken wird sich laut Göbel zwar in den nächsten zwei Wochen entspannen - hiervon hat der Landkreis 620 000 Stück geordert. Doch die Faces-Shields, also Gesichtsschutzmasken, die jetzt von einer Firma in Unterhaching hergestellt werden, sind immer noch zu wenig. 2500 Stück sollen geliefert werden. Zudem hat der Landkreis 34 000 Handschuhe und 3600 Schutzanzüge geordert. Hinzu kommt noch Desinfektionsmittel, "das ist auch nicht so leicht zu bekommen", so Göbel. Überziehschuhe seien ebenfalls wichtig, um einen Vireneintrag in die Einrichtungen zu verhindern. Insbesondere fehlten Overalls, von denen würde ein Vielfaches benötigt, so der Landrat, eben für alle, die in unmittelbarem Kontakt zu Infizierten stünden. Gesundheitsamtschef Gerhard Schmid verwies vor allem auf das medizinische Personal. "Manche Ärzte sind Kontaktperson der Kategorie I und müssten 14 Tage in häusliche Quarantäne", sagte er. Doch könne man in dieser Lage nicht auf diese systemrelevanten Personen verzichten, ihr Einsatz setze allerdings die Schutzbekleidung voraus.

Unterdessen laufen die Vorbereitungen für den Ausbau von Testcentern weiter, um hier bald auch Patienten untersuchen zu können. Der Landrat hofft, dass nach Ostern damit begonnen werden könne, in Gebäuden nahe den bestehenden mobilen Teststationen den Ärzten solche Räumlichkeiten außerhalb der eigenen Praxis zur Verfügung stellen zu können.

An der Universität der Bundeswehr in Neubiberg haben Professor Christian J. Kähler und sein Assistent Rainer Hain vom Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik derweil die empfohlenen Sicherheitsabstände zwischen Personen sowie die Wirksamkeit verschiedener Schutzmasken untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass ohne Mundschutz ein Sicherheitsabstand von 1,50 Meter in der Regel ausreicht, um sich vor einer Tröpfcheninfektion durch Atmen, Sprechen und einmaliges Stoßhusten zu schützen. Bei lang anhaltendem Reizhusten sollte der Sicherheitsabstand wenigstens drei Meter betragen. Die Experimente haben auch gezeigt, dass ein einfacher Mund-Nase-Schutz die Ausbreitung der Tröpfchen im Raum stark begrenzt, sodass die empfohlenen Sicherheitsabstände deutlich unterschritten werden können, wenn eine infizierte Person einen Mund-Nase-Schutz trägt. Einer nicht infizierten Person hingegen bietet diese Maske nahezu keinen Schutz. Hier helfen nur Abstand, der Überdruck, der unter einer fest sitzenden Maske beim Ausatmen entsteht, oder eine partikelfiltrierende Schutzmaske. Die Fertigung geeigneter Masken ist in Heimarbeit leicht möglich, aber nicht alle in Frage kommenden Materialien bieten einen wirklichen Schutz. Masken aus Staubsaugerbeuteln mit Feinstaubfilter haben nach den Erkenntnissen der Forscher sehr gute Filtereigenschaften. Mehrlagige Stoffe, dicker Vlies, Kaffeefilter, Haushaltspapier, Toilettenpapier, Papiertaschentücher und Mikrofasertücher sind dagegen nicht geeignet.