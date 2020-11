Die Ismaningerin Johanna Hagn ist erneut zur ersten Vorsitzenden der "Arge Hospiz - Bündnis für ambulante Hospiz- und Palliativarbeit im Landkreis München" gewählt worden. Die Mitglieder des Zusammenschlusses von 16 Hospizdiensten treffen sich regelmäßig etwa vier Mal im Jahr zum gegenseitigen Austausch und zum gemeinsamen Ausbau der Hospizarbeit im Landkreis München.

Bei der jüngsten Versammlung der Dienste wurde Hagn einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Zur ersten Stellvertreterin wurde - ebenfalls erneut - Verena Reckzeh, Vorsitzende des Hospizvereins Kirchheim, berufen. Als drittes Mitglied der Führungsriege wurde erstmalig der Vorsitzende des Hospizkreises Ottobrunn, Norbert Büker, gewählt. Er löst damit Ingrid Stanglmeier von der Hospizgruppe Garching ab, die als langjährige stellvertretende Vorsitzende heuer auf eine weitere Kandidatur verzichtet hatte.

In den kommenden zwei Jahren werden die drei Vorsitzenden in dieser Konstellation ehrenamtlich das Bündnis der Arge Hospiz vertreten und sich für die Fortentwicklung der Hospizarbeit im Landkreis einsetzen, um schwerstkranken, sterbenden und trauernden Menschen im Landkreis München beizustehen. Melanie Hörl, Koordinatorin des Hospiz- und Palliativnetzwerks im Landkreis München, freut sich auf eine gute Zusammenarbeit, wie sie sagt. Nach der Wahl der Vorsitzenden diskutierten die Mitglieder bei dem Treffen im Landratsamt unter anderem die erschwerten Bedingungen der Hospizbegleitung in der Corona-Krise. Darüber hinaus stand auch das "Sterbehilfeurteil" des Bundesverfassungsgerichts auf der Tagesordnung. In Zukunft will die Arge Hospiz die Öffentlichkeitsarbeit intensivieren. In den kommenden Wochen soll ein gemeinsamer Internetauftritt ausgearbeitet werden, der die Reichweite sowohl mit Blick auf die Fachöffentlichkeit als auch für Interessierte und Betroffene im Landkreis München ausbauen soll.