Von Udo Watter, Ottobrunn

Die Großen des Jazz spüren bei aller Improvisierungslust ziemlich genau, wann es Zeit ist, ein Stück zu beenden. Nicht zu früh, nicht zu spät - man soll sein Publikum nicht mit endlosen virtuosen Kabinettstückchen ermüden, ihm aber andererseits auch ausreichend musikalische Finesse, Kreativität und Emotion darbieten.

Dass das Auditorium beim Jazz Piano Marathon am Freitag und Samstag, 8. und 9. Juli, in Ottobrunn zu kurz kommen könnte, ist wohl ausgeschlossen. Vier spannende Pianisten werden sich an zwei Tagen in der Welt der Improvisation entfalten und ihren Soloauftritten jeweils noch eine gemeinsame Jam-Session folgen lassen - der Begriff "Piano Marathon" dürfte also passend sein. Den Freitagabend werden der Franzose William Lecomte und der Serbe Bojan Z. unter dem Motto "Paris & Balkan meet Bill Evans" gestalten, am zweiten Abend heißt es dann "Piano Jazz made in Russia", wenn der russische Pianist Simon Nabatov und der in Baku geborene und in Moskau ausgebildete David Gazarov aufeinandertreffen. Für Freunde der jazzigen Klaviermusik die Möglichkeit, einem stilistisch abwechslungsreichen und durch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten geprägten Konzertwochenende beizuwohnen. "Sie sind alle vier herausragende Künstler und auf der Höhe ihres Könnens", schwärmt Cornelius Claudio Kreusch, der mit seinem Bruder Johannes Tonio Kreusch die Ottobrunner Konzerte organisiert und selbst ein renommierter Jazz-Pianist ist.

William Lecomte, Bojan Z., Simon Nabatov, David Gazarov - die Besetzung ist hochrangig und international

Bojan Z., geboren als Bojan Zulfikarpašić in Belgrad, lebt seit Ende der Achtziger in Paris. Er ist verwurzelt in der traditionellen Musik des Balkans, als virtuoser Grenzüberschreiter arbeitet er auch mit Weltmusikern zusammen und ist eine Größe der Pariser Jazzszene. Unter anderen wurde er mit dem Prix Django Reinhardt ausgezeichnet. Ebenfalls in Paris wirkt William Lecomte. Der französische Pianist reist gern zwischen den musikalischen Welten. Er arbeitet immer wieder mit dem renommierten Fusionjazz-Violinisten Jean-Luc Ponty zusammen und ist Mitglied in diversen Latinjazz- und Africanjazz-Bands, unter anderem Vaya Con Dios. Zudem ist er geprägt vom großen US-amerikanischen Pianisten Bill Evans (1929 bis 1980). "Er spielt in seinem Spirit", sagt Cornelius Kreusch.

Simon Nabatov, der die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt und schon lange in Deutschland lebt, gilt gleichwohl als ein wichtiger Vertreter der russischen Jazzpiano-Schule. Als stilistisch vielseitiger und technisch herausragender Pianist errang er zahlreiche bedeutende Auszeichnungen, speziell in den USA und in Frankreich. Nach seinem klassischen Musikstudium am Moskauer Konservatorium und an der New Yorker Juilliard School widmete er sich ganz dem Jazz. David Gazarov kommt ebenfalls aus der Klassik, hat sich aber schon früh auch dem Jazz zugewandt. Der in Aserbaidschan geborene Pianist armenischer Abstammung ist deutscher Staatsbürger und gilt als exzellenter Virtuose, der seinem Instrument zudem eine erstaunliche Klangfarbenvielfalt zu entlocken vermag. Beide Konzerte beginnen um 20 Uhr.

Wie immer werben die Kreusch-Brüder auch für Workshops, die wie die "Meet the Artist"-Gespräche zum festen Bestandteil der Ottobrunner Konzerte gehören: "Da kann man durch die ganze Jazz-Geschichte gehen." Alle vier Festivalkünstler geben einen Workshop am Samstag, 9. Juli. Eine Anmeldung für diese Workshops ist möglich über 089/608 08 303, Tickets gibt es über 089/608 08 302, online www.wfh-ottobrunn.de oder per E-Mail wfh@ottobrunn.de. Weitere Infos unter www.Ottobrunner-Konzerte.com.