Joni Mitchell gilt als eine der besten Songwriterinnen der Musikgeschichte: Mehrfach mit dem Grammy ausgezeichnet, eine kreative Multikünstlerin, die auch als Malerin reüssiert. An diesem Freitag, 10. März, wird in der Reihe "Ottobrunner Konzerte" unter dem Motto "Berklee meets Ottobrunn" ein Konzert im Wolf-Ferrari-Haus statt finden, das von den Werken der 1943 in Alberta geborenen Mitchell inspiriert ist. Der Berklee-Alumnus und Bassist Stefan Redtenbacher wird mit seiner Band eine Hommage an die kanadische Jazz- und Pop-Ikone präsentieren - Joni Mitchel wurde im vergangenen Jahr die Ehrendoktorwürde des berühmten Berklee College of Music in Boston verliehen.

Seit mehr als zehn Jahren gibt es eine Kooperation der Jazz-Kaderschmiede an der amerikanischen Ostküste mit den Ottobrunner Konzerten, mit Cornelius Claudio Kreusch hat einer der beiden künstlerischen Leiter der Reihe auch dort studiert. In Redtenbachers Ensemble Funkestra, das am Samstag auftreten wird, sind Musiker, die unter anderem in den Bands von David Bowie oder Stevie Winwood spielten. Die Sängerinnen Mim Grey, die schon mit Paul Mc Cartney oder Tom Jones zusammenarbeitete, und Jo Harman, die unter anderem mit Joan Baez musizierte, komplettieren im Wolf-Ferrari-Haus die Reihe hochkarätiger Protagonisten.

Am Tag nach dem Konzert, am Samstag, 11. März, werden die Künstler einen Jazz-, Rock- und Blues-Workshop anbieten, von 10 bis 17 Uhr. Unter der Leitung von Redtenbacher und seiner Band werden an Funk-Grooves, Rock-Jams und Soul- und Jazz-Standards gearbeitet. Die Teilnehmer lernen Songs von Joni Mitchell und Herbie Hancock und können mit dem Dozenten-Ensemble zusammenspielen. Neben dem Ensembleunterricht werden auch Einzelunterrichtseinheiten angeboten. Weitere Informationen gibt es unter www.ottobrunner-konzerte.com oder https://wfh-ottobrunn.de.