Zum diesjährigen Auftakt der "Ottobrunner Konzerte" kommt die grandiose Tänzerin Leonor Leal. Dem Flamenco-Festival im April folgen in dichter Taktung weitere Veranstaltungen in den kommenden Monaten.

Von Udo Watter, Ottobrunn

Wenn das Leben einzig als ästhetisches Phänomen gerechtfertigt wäre, würde Leonor Leal als besonders gelungene Verkörperung dieser Art der Daseinsbetrachtung gelten. Die 1980 im andalusischen Jerez de la Frontera geborene Tänzerin entfaltet in ihrer dynamischen Eleganz eine stolze Schönheit, die den traditionellen Flamenco gekonnt mit zeitgenössischen Elementen verschmilzt. In ihrem Programm "Luna que se quiebra" (deutsch: der Mond, der bricht), das sie am 8. April im Ottobrunner Wolf-Ferrari-Haus zeigen wird, macht sich die Tänzerin auf die Suche nach dem Wesen des Flamenco - was so viel bedeutet wie: auf die Suche nach maximaler Präsenz und Ausdruckskraft. "Tener duenede" - das gewisse Etwas haben (und erreichen), einen Flow entwickeln im improvisierten, mitunter spontanen, elektrisierenden Spiel der Bewegungen.

"Es wird ein sehr besonderer Abend", ist sich Johannes Tonio Kreusch, der mit seinem Bruder Cornelius Claudio Kreusch, die Ottobrunner Konzerte organisiert, sicher. Dieser Abend, den Leal begleitet von dem dem Gitarristen Alfredo Lagos und dem Flamenco-Sänger Tomás de Perrate gestalten wird, ist Teil des vierten Flamenco-Festivals in der Gemeinde und zugleich der Jahresauftakt der Konzertreihe nach rund einem halben Jahr Pause. Der zweite Abend ist von einer Legende der Flamenco-Gitarre inspiriert "In the Spirit of Paco de Lucía" heißt es, wenn am Samstag, 9. April, zwei der wichtigsten Flamenco-Gitarristen der jüngeren Generation auf der Bühne des Wolf-Ferrari-Hauses ihr Können zeigen. Amir John Haddad und Alfredo Lagos werden in einem Doppelkonzert kontrastreich aufzeigen, wie sich die Flamenco-Gitarre seit Paco de Lucía (gestorben 2014) weiterentwickelt hat. "Ich kenne und schätze sie", sagt Johannes Kreusch, der selbst ein international renommierter Konzertgitarrist ist. Amir John Haddad, genannt "El Amir", überschreitet gern und unkonventionell stilistische Grenzen und hat unter anderem mit dem deutschen Hollywood-Komponisten Hans Zimmer Werke eingespielt. Alfredo Lagos ist von beiden der klassischere Flamenco-Künstler und hat nicht zuletzt mit dem spanischen Regisseur Carlos Sauro gearbeitet, der für seine Tanzfilme bekannt ist "Carmen", "Tango", "Iberia").

Das kleine Flamenco-Festival im April, das bereits zweimal, 2020 und 2021, wegen der Corona-Pandemie verschoben werden musste, eröffnet die diesjährige Spielzeit der Ottobrunner Konzerte. Zum ersten Mal seit Längerem gibt es auch wieder die für die Reihe charakteristischen Workshops (Tanz mit Leonor Leal und Gitarre mit Alfredo Lagos) sowie die Meet-the-Artist-Gespräche nach den Konzerten. "Das ist uns ja immer ein Herzensanliegen, dass man von solchen Künstlern etwas lernen kann und sie selbst besser kennen lernt", sagt Johannes Tonio Kreusch.

Im Mai folgt das Gitarren-Festival und der Auftritt der Künstler vom Berklee College of Music

Er und sein Bruder Cornelius Claudio Kreusch - beide wurden unter anderem mit dem SZ-Tassilo-Preis ausgezeichnet - freuen sich, dass es wieder richtig losgeht, nachdem in den vergangenen Jahren vieles der Pandemie zum Opfer gefallen war. Umso dichter ist das Programm in den kommenden Monaten: Im Mai gibt es an einem Wochenende das 7. Festival der Gitarre (6. bis 8. Mai) und Ende Mai kommen mal wieder Protagonisten der berühmten Jazz-Universität Berklee College of Music nach Ottobrunn. Zudem steigt am 8. und 9. Juli das 7. Klavier-Festival, unter anderem mit Bojan Z und David Gazarov, und im August das fünfte Jazz-Fest. Wie sagte Nietzsche, der auch den eingangs zitierten Satz prägte: Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.

Tickets gibt es unter anderem über https://wfh-ottobrunn.de respektive Reservix oder Telefon 089/60808302, weitere Informationen über www.ottobrunner-konzerte.com.