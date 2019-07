10. Juli 2019, 22:03 Uhr Ottobrunner Konzerte Familiäre Bande

Die internationalen Stars Joachim und Rolf Kühn haben den deutschen Jazz geprägt

Von Udo Watter, Ottobrunn

Die Unmittelbarkeit der Musik macht sie zur vielleicht emotionalsten Kunstform überhaupt. Nietzsche, der nicht nur philosophierte und dichtete, sondern auch komponierte, sagte einst: "Vermöge der Musik genießen die Leidenschaften sich selbst." Diese sinnliche Kraft wirkt sich nicht nur im individuellen Gestalten und Zuhören aus, sondern auch in der virtuosen Interaktion, im gemeinsamen Improvisieren und Dialogisieren. Wenn man das tut mit jemandem, den man auch jenseits der Musik gut kennt, zeitigt das Ergebnisse, die nur so geschehen können, weil große Vertrautheit da ist. Der Ottobrunner Gitarrist Johannes Tonio Kreusch, der oft mit seinem Bruder, dem Jazz-Pianisten Cornelius Claudio Kreusch, oder seiner Frau, der Violinstin Doris Orsan, musiziert, drückt es so aus: "Man hat dann eine ganz andere Kommunikationsebene, eine besondere Intimität im Kommunizieren."

Virtuose „Family Affairs“: Rolf und Joachim Kühn sind Brüder. (Foto: Paul Zinken/dpa, Toni Heigl)

Das 3. Ottobrunner Jazzfest, für das die beiden Kreusch-Brüder als künstlerische Leiter verantwortlich zeichnen, steht ganz in diesem Sinne. Unter dem Motto "Family Affairs" werden die Brüder Rolf und Joachim Kühn am Samstag, 20. Juli, im Wolf-Ferrari-Haus auftreten sowie das Susan-Weinert-Rainbow-Trio, wobei hier neben der Gitarristin Susan Weinert auch ihr Ehemann Martin Weinert am Kontrabass (und der Pianist Sebastian Voltz) agiert. Unabhängig von all diesen familiären Banden stehen all diese Künstler für außergewöhnliche individuelle Qualität: Joachim Kühn etwa gilt als einer der wenigen deutschen Weltstars des Jazz. Geboren 1944 in Leipzig und ursprünglich ausgebildet als klassischer Pianist, stieß er bereits in der DDR zum Jazz und wurde nach seiner Übersiedlung in den Westen 1966 in kurzer Zeit zu einem der wichtigsten Vertreter der Jazz-Avantgarde in der europäischen wie amerikanische Szene. Neben seiner technischen und interpretatorischen Klasse ist die musikalische Neugier ein Charakteristikum. "Er ist ein Freigeist und macht immer extrem progressive Projekte", so Kreusch. Der 1929 in Köln geborenere Bruder Rolf Kühn wuchs in der BRD auf und avanciert - nicht zuletzt durch einen USA-Aufenthalt, wo er im Orchester von Benny Goodman spielte - zu einem international renommierten Jazz-Klarinettisten und Bandleader. Die Brüder feiern in diesem Jahr Geburtstag: Rolf den 90. und Joachim ist im März 75 geworden. Im vergangenen Jahr wurde ihnen die German Jazz Trophy verliehen - eine von vielen wichtigen Auszeichnungen auf ihrem musikalischen Lebensweg. Man wird Joachim und Rolf Kühn wohl nicht mehr allzu oft gemeinsam live musizieren sehen. Sie reisen für das Konzert in Ottobrunn extra an, wie Johannes Tonio Kreusch betont. "Sie haben den deutschen Jazz geprägt." Aus stilbildenden Musikern ist auch das Susan-Weinert-Trio formiert, die Namensgeberin wurde vom Fachmagazin Jazzpodium als "erste europäische Gitarristin von Weltformat" geadelt. Auch ihre beiden Partner sind versierte Individualisten, ordnen sich aber im Trio. Das in seinem Programm zu musikalischen Exkursionen in allerlei Weltgegenden einlädt, gerne dem gesamtklanglichem Zauber unter.

Susan Weinert ist mit Martin Weinert verheiratet. Sebastian Voltz (links) komplettiert das Trio. (Foto: Veranstalter)

Das Konzert am 20. Juli beginnt um 20 Uhr. Wie immer gibt es bei den Ottobrunner Konzerten auch Meet-the-Artist-Gespräche und Workshops. Infos unter www.Ottobrunner-Konzerte.com