Vier Künstler bewegen sich in Ottobrunn an zwei Abenden zwischen Groove und Klassik.

Von Udo Watter, Ottobrunn

Bei einer Wahl der lässigsten Instrumente in der Musikgeschichte würde die akustische Gitarre wahrscheinlich nicht zur Königin des Groove gekürt werden. Auch jenseits von Lagerfeuer-Geschrammel und Liedermacher-Begleitung wirkt sie ja erst mal nicht besonders funky. Dass man mit ihr aber auch einen verdammt lässigen und mitreißenden Rhythmus entfalten kann, beweist der Finger-Style-Virtuose Adam Rafferty. Seine Arrangements von Stevie-Wonder- oder Michael-Jackson-Songs, die er auch mit Hilfe von Beatboxing interpretiert, atmen eine versierte R&B-Coolness, die beim Zuhörer womöglich die Lust zu entsprechenden Tanzbewegungen befeuert.

Der gebürtige New Yorker Rafferty wird an diesem Freitag einer der beiden Protagonisten des Auftaktkonzerts zum "Festival der Gitarre" (6. bis 8. Mai) im Ottobrunner Wolf-Ferrari-Haus sein. Der andere ist der schwedische Gitarrist Jimmy Wahlsteen, der seine Stücke ebenfalls gern mit unaufdringlichen Rhythmus- und Soundeffekten veredelt. "Dieser Abend wird richtig groovy. Das sind zwei Ausnahmekünstler, die sehr innovativ sind und oft wie eine ganze Band klingen", sagt Johannes Tonio Kreusch, einer der beiden künstlerischen Leiter der "Ottobrunner Konzerte".

Selbst ein klassischer Konzertgitarrist freut sich Kreusch aber nicht nur auf Finger-Style-Crossover-Kunst am Freitag, sondern auch auf den Samstagabend unter klassischen Vorzeichen: Da gastieren der Spanier Rafael Aguirre und der Kubaner Marco Tamayo im Wolf-Ferrari-Haus. "Sie gehören zur jungen Generation der Klassik-Gitarristen und haben beide eine unglaubliche Technik", schwärmt Kreusch. Aguirre hat bereits in berühmten Konzerthäusern wie der Carnegie Hall in New York oder der Hamburger Elbphilharmonie gespielt. Tamayo, der schon mit drei Jahren Gitarre zu spielen begann und als Wunderkind galt, hat ebenfalls schon zahlreiche internationale Tourneen hinter sich. Beide unterrichten als Professoren an Hochschulen in Deutschland und Österreich und werden am Samstag Meisterwerke des klassischen spanischen Gitarrenrepertoires vortragen.

Zusätzlich gibt es noch die "Meet the Artist"-Gespräche, die für die "Ottobrunner Konzerte" charakteristisch sind und zudem am Samstag und Sonntag Gitarrenworkshops mit den Künstlern des Festivals (sowie einen Vortrag). Die Workshops sind offen für alle Leistungsstufen. Die Konzerte am 6. und 7. Mai beginnen jeweils um 20 Uhr. Informationen gibt es unter www.ottobrunner-konzerte.com oder per E-Mail an wfh@ottobrunn.de. Karten sind erhältlich online über https://wfh-ottobrunn.de respektive Reservix sowie Telefon 089/60 80 83 02.