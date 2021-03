In Ottobrunn existieren zwölf öffentliche barrierefreie Toiletten. Das ist das Ergebnis einer Erhebung, die das Rathaus auf eine Anfrage des Clubs Behinderter und ihrer Freunde Darmstadt (CBF) gemacht hat. Das WC am Parkfriedhof kann auch mit dem sogenannten Euroschlüssel oder CBF-Schlüssel geöffnet werden. Dieser wurde 1986 vom CBF Darmstadt eingeführt und ist inzwischen ein europaweit einheitliches Schließsystem. Weitere Informationen gibt es im Rathaus unter www.ottobrunn.de oder beim CBF-Darmstadt unter Telefon 06151/81 22 0, per E-Mail an cbf-locus@gmx.de.