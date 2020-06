Ein 17-Jähriger ist am Sonntagabend in Ottobrunn auf seinem Leichtkraftrad mit einem Auto kollidiert und verletzt worden. Der Jugendliche aus dem Landkreis Miesbach war laut Polizei gegen 21.15 Uhr auf der Staatsstraße 2078 unterwegs. Als ein entgegenkommender 21-Jähriger aus München mit dem Auto nach links in eine Tankstelle abbiegen wollte, krachte der 17-Jährige frontal gegen die rechte Fahrzeugseite und stürzte. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Am Leichtkraftrad entstand Totalschaden, am Auto geringer Sachschaden.