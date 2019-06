13. Juni 2019, 22:15 Uhr Ottobrunn Zeitzeugen gesucht

Die Ottobrunner Grundschule an der Friedenstraße feiert 2020 ihr 100-jähriges Bestehen. Die Schulfamilie hat deswegen schon eine Festschrift in Arbeit, zudem soll ein Film gedreht werden. Um die Geschichte der Schule lebendig werden zu lassen, werden noch Zeitzeugen gesucht, die von ihrer Zeit als Schüler oder Lehrer berichten können; oder sich daran erinnern, was ihre Eltern oder Großeltern erzählt haben. Besonders interessant ist für die Schulfamilie die Zeit von den Zwanziger- bis in die Siebzigerjahre. Interessierte können sich im Sekretatriat melden (Telefon: 089/665 90 96, E-Mail: verwaltung@gs-adf.ottobrunn.de).