Die Putzbrunner Straße in Ottobrunn wird teilweise und vorübergehend zur Einbahnstraße und zwar von 16. April bis 5. Juni. Grund ist die Erneuerung der Wasserleitung im Auftrag der Gemeinde. Betroffen ist die Putzbrunner Straße zwischen dem Bereich östlich der Einmündung Mozartstraße bis zur Einmündung Händelstraße. Dort werden entsprechende Schilder aufgestellt. Der Verkehr von Putzbrunn in Richtung Ottobrunn-Mitte führt durch die Baustelle. Der Verkehr von Ottobrunn in Richtung Putzbrunn wird umgeleitet. Das gilt auch für die Linienbusse des MVV, der Ersatzhaltestellen einrichtet.