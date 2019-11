Obwohl er nicht mehr in der aktiven Politik ist, gilt Wolfgang Bosbach, 67, immer noch als einer der beliebtesten CDU-Politiker. Am kommenden Mittwoch, 4. Dezember, ist der Rheinländer auf Einladung der Mittelstands-Union München-Land und des CSU-Ortsverbands in Ottobrunn. Er wird von 19 Uhr an im Festsaal des Wolf-Ferrari-Hauses, Rathausstraße 2, über das Thema "Deutschland und Europa im Zeichen von Globalisierung und Digitalisierung" referieren.