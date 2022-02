Von Udo Watter, Ottobrunn

Der begnadete Fußballer und nicht ganz so begnadete Fußballphilosoph Franz Beckenbauer sagte einst: "Die Schweden sind keine Holländer." Genau so wenig ist Ottobrunn Passau. Als Kabaretthochburg und Karrierebeschleuniger für scharfzüngige Brettlkünstler kann sich die Gemeinde nicht mit der niederbayerischen Bischofsstadt und Heimat des Scharfrichterhauses messen, in der Größen der Kleinkunst wie Sigi Zimmerschied, Bruno Jonas oder Otti Fischer groß wurden. Auch wäre es vielleicht übertrieben, über Ottobrunn zu sagen: "If you can make it here, you can make it anywhere." Aber diverse Gewinner des Kabarettwettbewerbs "Amici Artium" im Wolf-Ferrari-Haus haben später eindrucksvolle Karrieren gemacht - etwa Claus von Wagner, Max Uthoff und Martina Schwarzmann, aber auch der dann vor allem im Regiefach erfolgreichere Marcus H. Rosenmüller.

Der Wettbewerb, der früher vor allem ein Sprungbrett für Nachwuchs-Kabarettisten war und inzwischen auch etablierten Comedians und Kabarettisten offensteht, ist jetzt zwar zweimal der Pandemie zum Opfer gefallen, dafür treten am Samstag, 12. Februar, gleich zwei ehemalige Gewinner im Wolf-Ferrari-Haus auf: Sia Korthaus, siegreich im Jahr 2006, und Wolfgang Kamm, der 2018 Jury und Publikum am nachhaltigsten überzeugte. "Die Idee, die Gewinner später mal mit einem ganzen Programm auftreten lassen, liegt natürlich auf der Hand", sagt Bernd Seidel, künstlerischer Berater am Wolf-Ferrari-Haus und Initiator des im Jahr 2000 erstmals ausgetragenen Wettbewerbs.

Die im nordrhein-westfälischen Gevelsberg geborene Sia Korthaus macht sich in ihrem Programm "Lust auf Laster" Gedanken um die kleinen und größeren Verlockungen des Lebens. Vornehmlich um die, welche der Reiz des Verbotenen umweht oder der moralisch-bürgerlichen Makellosigkeit entbehren. "Bewusstsein kann man nur entwickeln, wenn man das zwischendurch schon mal verloren hat", lässt sie die weise Oma Emmi sagen. Anders formuliert: Kleine Sünden sind sexy, und man soll zu ihnen stehen - vielleicht sogar, wenn sie doch ein bisschen peinlich sind.

Detailansicht öffnen Wolfgang Kamm nennt sich als Bühnenkünstler "Wuffi". (Foto: Veranstalter)

Scheu vor Peinlichkeiten hat der aus Hemau im Landkreis Regensburg stammende Kabarettist Wolfgang Kamm nicht. Immerhin nennt er sich als Bühnenkünstler "Wuffi". Vielleicht ist es aber auch eine Reaktion auf den klassischen, aber leidlich lustigen Oberpfälzer-Witz: ("Wie bringt man einen Oberpfälzer zum Bellen?" Man sagt: "Da gibt's a Freibier". Worauf der schreit: "Wou, wou?"). Wolfgang "Wuffi" Kamm bedient sich in seinen Liedern und Texten durchaus ungeniert der oberpfälzischen Mundart. In Ottobrunn wird er das Programm "WER - Wuffis Einmann Revue" präsentieren. An seinen Siegerauftritt im November 2018 erinnert sich Seidel gern: "Sehr lustig, sehr prägnant." Ob viele Besucher am 12. Februar Korthaus und Kamm lauschen werden? Zwar ist ja inzwischen eine 50-prozentige Saalauslastung erlaubt, aber den großen Run auf die Karten erwartet Seidel nicht. "Die Leute gehen noch nicht so gern wieder in Kulturveranstaltungen", so seine Beobachtung.

Vielleicht ändert sich das ja bald und spätestens bis April, wenn der im vergangenen Herbst 2021 ausgefallenen "Amici Artium"-Wettbewerb nachgeholt werden soll. Im Herbst 2022 soll dann bereits die nächste, reguläre Auflage folgen. Auch wenn Seidel mitunter ein wenig mit dem programmatischen Inhalten der heutigen Protagonisten hadert ("Mir fehlt da ein bisschen der politische Touch") - mit dem Auftritt zweier ehemaliger Gewinner und dann der Veranstaltung von gleich zwei Wettbewerben in einem Jahr darf sich Ottobrunn auch heuer wieder durchaus als kleine Kabarett-Hochburg fühlen.

Karten gibt es unter anderem über https://wfh-ottobrunn.reservix.de/events, auch für das Musical "Anatevka", das an diesem Samstag, 5. Februar, im Wolf-Ferrari-Haus gezeigt wird, gibt es noch Tickets.