Von Angela Boschert, Ottobrunn

Nicht mehr lange, dann bricht Alexa Weber zu einer Reise auf, die viele aktuell ablehnen würden. Mit einem Rucksack voller Mitbringsel und Erinnerungen sowie einer Spendenbox als Startkapital wurde die Pastoralreferentin bereits von ihrem Pfarrverband Vier Brunnen Ottobrunn verabschiedet. Sie zieht im März nach Brasilien, um dort drogenabhängige Frauen zu betreuen und folgt damit einem Auftrag des Säkularinstituts Notre-Dame de Vie (Unsere Liebe Frau vom Leben), dem sie seit 2007 angehört.

Detailansicht öffnen Nach viereinhalb Jahren verlässt Alexa Weber den Münchner Südosten und kümmert sich von März an um drogenabhängige Frauen in Brasilien. (Foto: Claus Schunk)

"Ich nehme die Herausforderung an", sagt die 39-Jährige zuversichtlich und betont, sie gehe in den weniger coronabelasteten Süden Brasiliens nach Guaratinguetá, einer Stadt im Bundesstaat São Paulo. "Dort sind die Verhältnisse viel weniger schlimm als in Manaus. Ich bin ja noch jung, kräftig und gesund und ich werde mich umsichtig verhalten." Was sie dort in etwa erwartet, weiß sie von einer Mitschwester, die seit vier Jahren in der "Fazenda da Esperança" (Hof der Hoffnung) als Krankenschwester arbeitet. Drogenabhängige hat Weber bislang nicht betreut. Die Fazenda, wohin sie geht, hat der deutsche Franziskanerpater Hans Stapel 1983 als Ort der christlichen Suchthilfe gegründet, dort leben etwa 100 Männer und 90 Frauen. Weber wird dort mit zwei Mitschwestern, besagter Krankenschwester und einer Rentnerin, als "Volontärin" tätig sein. Ihre Mission: drogensüchtige Frauen wieder in ein gelingendes Leben begleiten, durch gemeinschaftliche und spirituelle Arbeit. Für Weber "ein neues Abenteuer". Derzeit lernt sie Portugiesisch und liest die Kulturgeschichte Brasiliens, die neben der Geschwisterlichkeits-Enzyklika von Papst Franziskus "Fratelli Tutti" auf ihrem Lesetisch liegt. Kontakte zu brasilianischen Familien, die sie von ihrer Ausbildung am Gründungsort von Notre Dame de Vie, dem Wallfahrtsort Venasque in Südfrankreich, kennt, hat sie wieder aufgenommen. Sie sei der Gemeinschaft beigetreten, weil sie nach dem Theologiestudium den "immer deutlicher werdenden Ruf Gottes" empfunden habe. Nach zweijähriger Ausbildung unterrichtete sie noch fünf Jahre an einer französischen Schule, bevor sie nach München und Ottobrunn kam.

Notre-Dame de Vie Notre-Dame de Vie ist ein Säkularinstitut innerhalb der katholischen Kirche. Die Weltgemeinschaft, der Priester und Laien, Männer und Frauen angehören, ist eine Form des geweihten Lebens, wobei die Mitglieder nicht in einem Kloster leben. Sie gehen Berufen nach und sind ehrenamtlich tätig. Sie übergeben ihr Leben Gott durch Gelübde der Armut, Keuschheit und des Gehorsams. "Wesentlich für unsere Sendung ist die Erwählung durch Gott, die im Gebet und im Glauben vernommen, verstanden und angenommen werden kann", sagt Marie-Thérèse Rouxel, verantwortlich für den Frauenzweig in Mitteleuropa. Notre-Dame de Vie wurde 1932 von der Lehrerin Marie Pila und dem Karmeliterpater Maria-Eugen vom Kinde Jesus, der 2016 in Avignon seliggesprochen wurde, in Venasque gegründet. abo

Dort wird Weber "eine Lücke hinterlassen", so ihr Pfarrvorstand, denn sie war sehr beliebt, in den Kinder- und Familiengruppen, beim Alphakurs sowie als Religionslehrerin an der Grundschule Putzbrunn. Doch sie geht, was auch ihre Familie akzeptiert: "Meine Mutter brauchte Zeit, um die Neuigkeit zu verdauen, stimmt aber mit ein, dass es das Beste ist, an dem Ort zu sein, wo Gott einen haben will", sagt Weber.

Auch wegen ihrer Erfahrung in pastoraler Arbeit soll sie in Brasilien eine neue Niederlassung ihrer Glaubensgemeinschaft gründen, sagt Marie-Thérèse Rouxel, die Verantwortliche für den Frauenzweig in Mitteleuropa: "Sie kann mit einem Missionarsvisum in der brasilianischen Gesellschaft präsent sein und das Charisma ihrer Gemeinschaft Notre-Dame de Vie leben und verbreiten." Weber lächelt und sagt: "Wir laden einfach die ein, die sich für die Gemeinschaft interessieren." Bevor sie nach Brasilien fliegt, wird sie noch Zeit im Mutterhaus in Frankreich verbringen, in sich gehen. Nach viereinhalb Jahren fällt ihr der Abschied aus Ottobrunn nicht ganz leicht: "Ich habe meine Pfarrei, den Pfarrverband und die Menschen hier geliebt."