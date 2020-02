Es muss nicht immer spektakulär sein. Oder um es in den Worten der SPD-Fraktionschefin im Ottobrunner Gemeinderat, Ruth Markwart-Kunas, auszudrücken: Der Haushalt für das Jahr 2020 biete "die Ziele und Projekte, die wir einvernehmlich verfolgen" - vor allem mit Blick auf die Sanierungen der gemeindlichen Liegenschaften und der Schaffung von günstigem Wohnraum. "Damit können wir den Bürgern weiter eine hervorragende Infrastruktur bieten", sagte die Sozialdemokratin, bevor der Gemeinderat am Dienstagabend den Etat absegnete.

Kämmerer Oliver Malina sagte, dass auch in den kommenden Jahren die Herausforderungen nicht weniger würden, die Gemeinde angesichts stabiler Einnahmen bei der Gewerbe- und vor allem der Einkommenssteuer das "hohe Niveau bei den Investitionen" aber werde halten können. Für 2020 prognostiziert Malina durch die Einkommenssteuer Einnahmen in Höhe von etwa 21,8 Millionen Euro. Das Gesamtvolumen des Haushalts liegt bei 69,4 Millionen Euro. Die Sanierung der Ferdinand-Leiß-Halle, die am Samstag, 29. Februar, mit einem Tag der offenen Tür offiziell wieder eingeweiht wird, schlägt im Haushaltsjahr 2020 noch einmal mit etwa 1,3 Millionen Euro zu Buche, für die Sanierung des Sternhauses bringt die Gemeinde zwei Millionen Euro auf, die Ertüchtigung der Tiefgarage am Rathaus kostet 2020 etwa 1,3 Millionen Euro und der Brandschutz im Wolf-Ferrari-Haus mehr als 700 000 Euro.

Die zahlreichen Investitionen werden zur Folge haben, dass die Rücklagen weiter abschmelzen, machte Malina deutlich. Sorge bereitet dem Kämmerer der Rückgang allerdings nicht: "Die gute Nachricht ist, wir haben das Geld." Für das laufende Haushaltsjahr sei zudem keine Kreditaufnahme geplant, sagte Malina, allerdings seien in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 wieder neue Schulden einkalkuliert. CSU-Fraktionssprecher Georg Weigert sagt in der letzten Haushaltsrede vor seinem Ausscheiden als Gemeinderat, die Investitionen seien gerechtfertigt, Ottobrunn habe den Anspruch, eine "familienfreundliche Gemeinde" zu sein und wolle auch in punkto "digitale Lernmittel" an den Schulen "die Nase vorne haben".

Einzig die Gemeinderäte der Bürgervereinigung Ottobrunn (BVO) lehnten den Haushalt ab. Sie hatten zuvor eine Senkung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 340 auf 310 Punkte gefordert, um "den Bürgern wieder etwas zurückzugeben", wie Gemeinderat Markus Porombka sagte. Dies war in den Etatverhandlungen zurückgewiesen worden. Zwar sei die BVO mit dem Etat grundsätzlich einverstanden, sagt Porombka, mit ihren Nein wolle die BVO aber ein Zeichen setzen.