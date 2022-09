Während des ersten Lockdowns haben Andrea und Peter Seeböck in ihrem Trachtenladen in Ottobrunn Masken genäht. Nun brummt das Geschäft mit Dirndln und Lederhosen wieder - die Kunden sind sogar besonders in Kauflaune.

Von Martin Mühlfenzl, Ottobrunn

Natürlich sitzt Andrea Seeböck im Dirndl in dem ausgepolsterten Ohrensessel im Büro. Der wirkt ein wenig wie ein kleiner Thron - und Seeböck ist hier in ihrem Laden an der Ottostraße in Ottobrunn auch so etwas wie die Königin über ihr Reich der Lederhosen und Dirndl. Eine fast Allwissende, die jeden Trend und jede Neuerung kennt. Und so schlägt Seeböck die Hände über dem Kopf zusammen, als im Gespräch kurz das Stichwort "Kniebundlederhose" fällt. "Nein, wirklich nicht. Das kauft keiner mehr", sagt die Ottobrunnerin, die nebenbei für die CSU im Gemeinderat sitzt. "Männer tragen nur noch kurze Lederne. Das ist voll im Trend."