Amouröse Irrungen und Wirrungen, Täuschung und Verstellung, Überwindung von Konventionen und die Suche nach Identität - mit Shakespeares Komödie "Wie es euch gefällt" bringt das Landestheater Schwaben am Samstag, 29. Oktober, in Ottobrunn einen Klassiker auf die Bühne. Es ist ein Stück, das von bitterbösem Humor, aber auch von menschlicher Wärme geprägt ist. Shakespeare geht es weniger darum, ein ungetrübtes Bild der pastoralen, romantischen Welt zu entwerfen - die auch im Titel angedeutete Erwartungshaltung des Publikums wird durchaus gebrochen. Das Landestheater Schwaben, das schon häufiger Gastvorstellungen im Wolf-Ferrari-Haus gegeben hat, genießt überregionales Renommee, seine Inszenierungen werden regelmäßig zu den Bayerischen Theatertagen eingeladen. Die Inszenierung von "Wie es euch gefällt" hatte erst Anfang Oktober in Memmingen Premiere. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es über https://wfh-ottobrunn.de/ oder unter der Telefonnummer 089/60 80 83 02.