Eine unachtsam weggeworfene Kippe lässt am Sonntag 750 Quadratmeter Gehölz in Flammen aufgehen. Der unbekannte Feuerteufel, der in den Vorjahren aktiv war, steckt nicht dahinter.

Von Martin Mühlfenzl, Ottobrunn

Sehr schnell hat am Sonntagabend in sozialen Medien die Vermutung die Runde gemacht, dass der immer noch nicht gefasste Feuerteufel aus den vergangenen Jahren wieder sein Unwesen treibt. Doch der unbekannte Täter, der in der jüngeren Vergangenheit im südöstlichen Landkreis München immer wieder Brände in Wäldern gelegt hat, ist nicht verantwortlich für das Feuer in Ottobrunn am Sonntagnachmittag. Etwa 750 Quadratmeter Wald südlich der Röntgenstraße wurden ein Raub der Flammen, weil ein Mann eine Zigarettenkippe hatte fallen lassen, die aufgrund der extremen Trockenheit das Gehölz sofort entflammte.

Gegen 17 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Ottobrunn alarmiert und war bereits vier Minuten später am Einsatzort. "Wir waren schon schnell", sagt Feuerwehrmann Alain Kretschmer. Die Szenerie, die sich den Einsatzkräften bot, war gespenstisch: Das Feuer habe sich auch aufgrund des Windes sehr rasant verbreiten können, berichtet Kretschmer, vier bis fünf Meter hoch loderten die Flammen, Rauch stieg im Lichte der untergehenden Sonne auf. Die Einsatzkräfte wurden von Passanten in das Waldstück zwischen Röntgenstraße und Am Birkengarten eingewiesen, der Brandherd befand sich etwa 200 Meter tief im Gehölz. Mit mehreren Strahlrohren begannen die Ottobrunner Feuerwehrleute und die Kollegen aus Taufkirchen, die zu Hilfe geeilt waren, mit der Brandbekämpfung. "Wir haben etwa eine halbe Stunde gebraucht, dann hatten wir das Feuer unter Kontrolle", sagt Kretschmer. Etwa 20 000 Liter Wasser kamen zum Einsatz.

Doch damit war der Einsatz noch nicht vorbei, denn der extrem trockene Boden birgt weitere Gefahren. Mit einer Drohne wurde das Areal von der Feuerwehr weiter beobachtet, Einsatzkräfte suchten die Gegend weiter nach Glutnestern ab. "Am Schluss haben wir das ganze Gebiet noch einmal großzügig mit Wasser getränkt", sagt Kretschmer.

In ganz Bayern herrscht derzeit extreme Trockenheit

In ganz Bayern herrscht derzeit erhöhte Waldbrandgefahr, die anhaltende Trockenheit wird zum Risiko wie das Beispiel Ottobrunn zeigt. Unlängst mahnte auch Bayerns Forstministerin Michaela Kaniber zu absoluter Vorsicht im Wald und sagte, schon ein kleiner Funke oder eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe könnten folgenschwere Feuer auslösen. Erst starke Regenfälle, so die Ministerin, könnten die Waldbrandgefahr reduzieren.

Auch der Ottobrunner Feuerwehrler Alain Kretschmer warnt, die Gefahr sei derzeit besonders hoch. "Es ist extrem trocken und wir haben gesehen, wie schnell sich so ein Feuer ausbreiten kann, vor allem wenn dann noch Wind hinzu kommt", so Kretschmer. "Die Waldbrandgefahr ist sehr real und die Situation absolut gefährlich." Auch er mahnt deshalb zur Vorsicht im Wald.

Der Verursacher des Feuers in Ottobrunn hat sich seiner Verantwortung gestellt und den Unfallort nicht verlassen. Ganz anders als der noch immer unbekannte Feuerteufel, der in den vergangenen Jahren im südöstlichen Landkreis sein Unwesen getrieben hat. Seit 2017 hat der Täter mehr als ein Dutzend Brände mit teils verheerenden Folgen gelegt und die Feuerwehren immer wieder beschäftigt; die Kriminalpolizei ermittelt.