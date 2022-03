Von Daniela Bode, Ottobrunn/Neubiberg

Den ukrainischen Geflüchteten soll es, auch was Wissens- und Bildungsangebote angeht, möglichst an nichts mangeln. In dem Sinn arbeiten die Volkshochschule (VHS) Südost mit Sitz in Ottobrunn und die Volkshochschule Esslingen daran, eine Exil-Volkshochschule für Ukrainer auf die Beine zu stellen. Die beiden Einrichtungen sind Initiatoren des bestehenden hochkarätigen digitalen Wissenschaftsprogramms "VHS Wissen live", an dem mehr als 270 Volkshochschulen beteiligt sind. Dieses große Netzwerk wollen sie nutzen, um die Exil-VHS zu organisieren und die Veranstaltungen zu teilen. "Wir haben mittlerweile eine ukrainische Koordinatorin gefunden", sagt Christof Schulz, Geschäftsführer der VHS Südost. Denn die Idee ist, dass das Angebot von Ukrainern für Ukrainer gestaltet wird und man danach geht, wie der Bedarf der Menschen ist, die hier angekommen sind. Dabei soll das Programm breit gefächert sein. So denkt man genauso an kulturelle wie politische Angebote bis hin zu Lesungen für Kinder.

Ziel ist es, ukrainische Referenten zu finden. Das kann genauso die Geschichtslehrerin sein, die einen Beitrag leisten will oder jemand, der Matheunterricht für Kinder anbietet. Das Programm soll ein Online-Format sein, das man kostenfrei nutzen kann. Es soll täglich Angebote geben. "Wir sind gerade dabei, ein Programm zusammenzubauen", sagt Schulz. Zusätzlich zu dem neu geschaffenen Angebot sollen einzelne Veranstaltungen des Programms "VHS Wissen live", bei dem Livestreams von Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft angeboten werden, ins Ukrainische übersetzt werden. Wie Schulz sagt, geht es darum, die Volkshochschule den Menschen aus der Ukraine zu öffnen. Langfristig kann er sich auch eine Exil-VHS vorstellen, die von Menschen gestaltet wird, die von überall aus der Welt gekommen sind.