Das Herbst- und Winterprogramm 2020 der Volkshochschule Süd-Ost steht. Und es wird wie gewohnt in der ersten Septemberwoche mit einem neuen Programmheft starten, das an die Haushalte in Neubiberg, Ottobrunn, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Putzbrunn und Hohenbrunn verteilt wird. Der Corona-Krise geschuldet wird dort aber nur eine Auswahl zu finden sein. Das Gesamtangebot und Details zu den Kursen wird bereits von Anfang August an auf der Homepage präsentiert. Eine Anmeldung ist daher bereits im August über www.vhs-suedost.de möglich. Durch die aktuellen Bedingungen wird es laufend neue Kurse geben, die im Internet freigeschaltet werden. In den Sommerferien ist das VHS-Personal montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr unter 089/44 23 89-0 zu erreichen, persönlich im Haidgraben 1c in Ottobrunn oder per Mail an info@vhs-suedost.de.