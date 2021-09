Zu einem virtuellen Austausch mit Ministerpräsident Markus Söder lädt der CSU-Bundestagsabgeordnete Florian Hahn am Montag, 20. September, von 19.45 Uhr an ins Wolf-Ferrari-Haus nach Ottobrunn ein. Zusammen mit dem Ortsverband wird Hahn ganz analog Fragen beantworten, Söder wird online zugeschaltet. Aufgrund der beschränkten Sitzplätze ist eine Anmeldung unter www.florian-hahn.de oder unter Telefon 089/46 28 98 05 erforderlich. Für alle Teilnehmer gilt an diesem Abend die 3G-Regel.