Auch Ottobrunn will angesichts der Energiekrise dieses Jahr auf seine Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Lediglich der Christbaum am Rathausplatz bleibe, bestätigt Werner Müller, Leiter der Bautechnik. Auch habe man laut Müller darüber nachgedacht, ob das Eisstadion geschlossen bleibt. Man habe sich aber für eine Öffnung entschieden, weil die Kinder in der Pandemie "außen vor gewesen sind". Zudem brauche der Eis- und Rollsport Club Ottobrunn (ERSCO) das Stadion für seinen Trainingsbetrieb. Es soll aber möglicherweise erst später geöffnet werden als am 1. November. Im Phönixbad sei die Temperatur in den Becken sowie die Raumtemperatur gesenkt worden. Auf den Vorschlag von Doris Popp (Grüne) hin soll auf dem Parkplatz am Eisstadion nach Betriebsende die Beleuchtung abgeschaltet werden.