Ein oder mehrere, bisher unbekannte Täter haben von vergangenem Donnerstag 15 Uhr auf Freitag 8 Uhr versucht, in den Ottobrunner Kindergarten am Haidgraben einzubrechen. Dabei warfen sie die Scheibe eines Außenfensters ein, es gelang ihnen jedoch nicht, in die Einrichtung einzudringen. Der oder die Täter konnten fliehen - allerdings ohne Beute. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, um Mithilfe. Diese können sich an das Polizeipräsidium München (Telefon: 089/291 00) oder jede andere Polizeidienststelle wenden.