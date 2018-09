13. September 2018, 22:18 Uhr Ottobrunn Verkehrswacht informiert

Der Frauenkreis von St. Otto lädt für Mittwoch, 19. September, um 14.30 Uhr in den Pfarrsaal Ottobrunn zu einem Vortrag der Verkehrswacht München ein. Fachleute von Polizei, Feuerwehr und Fahrschulen werden über Rechte und Risiken von Fußgängern und Radfahrern mit E-Bikes/Pedelecs und Krankenfahrstühlen im Verkehr informieren. Im Anschluss des etwa einstündigen, kostenlosen Vortrags können Fragen gestellt werden. Anmeldung unter Telefon 089/609 38 09 oder per E-Mail an stiebler-ottobrunn@t-online.de.