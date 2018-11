20. November 2018, 21:48 Uhr Ottobrunn Verkauf beim Eine-Welt-Kreis

Langsam rückt die Adventszeit näher. Der Eine-Welt-Kreis der katholischen Pfarrgemeinde St. Magdalena in Ottobrunn verkauft am Samstag, 24. November, von 18 Uhr an und am Sonntag, 25. November, von 10 Uhr an Adventskränze und -gestecke, die aus frisch geschnitten Zweigen hergestellt werden. Der Erlös kommt Projekten in Kolumbien, Uganda und Nicaragua zugute. Zudem können aus dem Kleine-Welt-Laden auch Schokoladen-Nikoläuse und Adventskalender erworben werden.