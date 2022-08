Beim Unterwasserrugby muss der mit Salzlauge gefüllte Ball in einem Korb am Beckengrund abgelegt werden.

Von Michael Morosow, Ottobrunn

Wie ein geölter Blitz schießt Lotte Kijftenbelt auf den Korb zu und ist kurz davor, ihn darin zu versenken. Dann überschlagen sich die Ereignisse. Zwei Gegner nehmen sie in die Zange, ein dritter zerrt am Ball, will ihn ihr entreißen, und schließlich wird sie von unten auch noch unsanft am Bein gezogen. Kijftenbelt windet sich wie ein Aal, dreht sich um die eigene Achse schlängelt sich bis zum Korb vor. Wenn Lotte ein Fisch wäre, dann hätte sie jetzt kein Problem damit, dass ein weiterer Rivale sich rücklings auf den Korb gelegt hat und mit seinem Hinterteil die Öffnung versperrt. Aber Lotte Kijftenbelt ist ein 17-jähriges Mädchen aus Ottobrunn und der noch verbliebene Luftvorrat in ihren Lungenlässt keine weiteren Kampfhandlungen zu. Lotte passt mit letzter Kraft den Ball zu einem Mitspieler und taucht auf. Willkommen beim Unterwasserrugby, einem Spiel, das von Atemnot geprägt ist, einer Sportart, deren Faszination weitestgehend im Verborgenen sprudelt.