Seit der Vorstellung des Gutachtens zu sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Erzbistum München und Freising steigen die Zahlen der Kirchenaustritte rapide an. Allein in der Stadt München wurden nach Angaben des Kreisverwaltungsreferates seit Veröffentlichung des Gutachtens am 20. Januar rund 650 Termine für Kirchenaustritte gebucht. Auch im Landkreis München verzeichnen die Standesämter einen Anstieg. In Ottobrunn mit seinen gut 21000 Einwohnern sind allein für kommende Woche 16 Austritte von Katholiken angemeldet, wie Monika Sigl, Leiterin des Standesamts, sagt. In einer normalen Woche läge die Zahl im Schnitt bei zwei bis drei. Im Jahr 2021 seien in der Gemeinde 148 Bürgerinnen und Bürger aus der katholischen Kirche ausgetreten; dieses Jahr könnten es mehr werden, meint Sigl. In Unterschleißheim, mit knapp 30 000 Einwohnern die größte Kommune im Landkreis, gingen allein von 20. bis 25. Januar 25 Anträge auf Kirchenaustritt ein, davon 20 von Katholiken. Im Vergleich: Im gesamten Jahr 2021 traten 236 Unterschleißheimerinnen und Unterschleißheimer aus der katholischen Kirche aus. In Gräfelfing mit fast 14000 Einwohnern sind laut dem Standesamt diese Woche 19 Austritte aus der katholischen Kirche registriert worden. Im Schnitt liegt die Zahl bei zwei bis drei. Im gesamten Jahr 2021 waren es 106 Austritte. Sieben Menschen haben in Garching in den Tagen seit Veröffentlichung des Gutachtens bereits der Kirche den Rücken gekehrt, neun weitere Termine sind beim Standesamt gebucht. In der Universitätsstadt mit ihren etwa 18 000 Einwohnern war schon im vergangenen Jahr ein deutlicher Trend zu erkennen: Gab es 2020 noch 157 Kirchenaustritte (evangelisch und katholisch), waren es 2021 bereits 227.